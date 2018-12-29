Более 130 тысяч новобранцев призвали на военную службу за осеннюю кампанию

Осенний призыв 2018 года на военную службу в России завершился, хотя до его окончания формально остаётся ещё несколько дней. За призывную кампанию ряды ВС РФ и другие воинские формирования пополнили 132,5 тысячи человек, сообщает газета "Красная звезда".

— Что касается граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, то их количество незначительно. Если осенью 2017 года таких было около 3 тысяч, то в настоящее время их около 1200, — рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

При этом он отметил, что многие студенты берут академический отпуск, чтобы пройти военную службу, а также 130 человек воспользовались правом повторно пройти медкомиссию.

— Граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переданные в запас, стремятся поправить здоровье и после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Осенью около 130 граждан воспользовались этим правом и были призваны, — отметил Бурдинский.