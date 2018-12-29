Всё ещё один дома. Трамп пока не планирует брать отпуск и уезжать из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп пока не планирует уезжать в отпуск в своё поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где он обычно его проводит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По словам Сандерс, в настоящий момент "у президента нет планов" брать отпуск. Ранее предполагалось, что Трамп будет находиться во Флориде с 21 декабря по 6 января.

Напомним, на днях американский лидер пожаловался, что ему очень одиноко в стенах Белого дома в рождественские праздники.