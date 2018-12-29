Киев назвал число украинских гастарбайтеров

За границей на постоянной основе в течение всего года работают 3,2 млн украинских трудовых мигрантов. Так Министерство социальной политики Украины прокомментировало данные СМИ о 12 млн гастарбайтеров.

— Постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов с Украины, — говорится в сообщении ведомства.

При этом министерство уточняет, что в подвижном миграционном процессе участвуют в среднем от 7,9 млн человек в год — это и те, кто находится за границей на постоянной основе, и те, кто возвращается на родину.