На Украине из учебников "срочно уберут" упоминание о связи Шухевича с нацистами

Теперь одного из главарей украинских националистов , который в годы войны работал на Вермахт и участвовал в массовом убийстве мирных граждан, называют "борцом за независимость Украины".

Министерство образования и науки Украины потребовало у издательства "Генеза" и авторов учебника истории для 10-го класса срочно убрать из книги упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича с нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом написал в "Фейсбуке" директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он уточняет, что ранее к депутатам националистической партии "Свобода" с этим вопросом обратился ряд "активистов". Они посчитали учебник "идеологической диверсией" и "поддержкой российской пропаганды".

— Депутаты "Свободы" в свою очередь обратились в СБУ и Минобр с требованием отозвать тираж учебника, — сказано в публикации.

Роман Шухевич был главнокомандующим Украинской повстанческой армии* (УПА), которая возникла как боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН). В 1943 году Шухевич участвовал в организации массового истребления поляков и евреев в Волыни. Были убиты, по разным данным, от 36 до 100 тысяч человек.

* Действия организаций запрещены на территории РФ Верховным судом.