Лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае

Несколько снежных лавин сошло в посёлке Многовершинный Хабаровского края, сообщает ТАСС. Как предполагают в администрации Николаевского района, где произошло ЧП, под снегом оказалось 11 человек.
Утром 29 декабря пришло сообщение о лавине, которая сошла на компрессорную станцию, где был один человек. На место выдвинулись 10 спасателей золотодобывающего предприятия, и сошла ещё одна лавина. После этого произошёл ещё один обвал.
Вторая спасательная группа сейчас пытается пробиться к людям.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени