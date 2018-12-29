Лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае

Несколько снежных лавин сошло в посёлке Многовершинный Хабаровского края, сообщает ТАСС. Как предполагают в администрации Николаевского района, где произошло ЧП, под снегом оказалось 11 человек.

Утром 29 декабря пришло сообщение о лавине, которая сошла на компрессорную станцию, где был один человек. На место выдвинулись 10 спасателей золотодобывающего предприятия, и сошла ещё одна лавина. После этого произошёл ещё один обвал.

Вторая спасательная группа сейчас пытается пробиться к людям.