США осудили атаку на туристический автобус в Каире

США выражают Египту соболезнования и поддержку в связи со взрывом туристического автобуса, в результате которого погибло четыре человека.

— Соединённые Штаты решительно осуждают нападение, совершённое на туристический автобус в Гизе. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении Госдепа.

Ведомство уточнило, что информации о жертвах среди американских граждан нет.

Напомним, автобус с 14 вьетнамскими туристами, гидом и водителем был взорван неподалёку от пирамид Гизы в Каире, у дороги сработало самодельное взрывное устройство. В результате погибли три путешественника и гид-египтянин.