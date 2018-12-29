РПЦ разрешила верующим причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

В Московском патриархате подчеркнули: хоть он и принадлежит Константинополю, но строился русскими монахами и верующие считают его русским.

Верующим Русской православной церкви можно причащаться в Пантелеимоновом монастыре на горе Афон, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Иларион отметил, что во всём православном мире монастырь считают русским.

— Он принадлежит, конечно, Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, — сказал священник.

После разрыва отношений РПЦ с Константинополем священникам и мирянам запретили участвовать в богослужениях на Афоне. Им разрешили посещать там храмы и монастыри только в качестве туристов.

Отношения Московского и Вселенского патриархатов ухудшились после того, как константинопольский патриарх разрешил создать на Украине новую автокефальную церковь.