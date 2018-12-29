Welt: Российский "Авангард" вызвал панику у Пентагона

Немецкое издание Die Welt сообщило, что российский ракетный комплекс "Авангард" вызывал "панику в США".

Автор статьи отмечает, что тревогу за океаном забили после успешных испытаний комплекса. В ходе учений подтвердилась информация, что "Авангард" может развивать скорость в 27 махов.

Немецкий журналист подчёркивает, что теперь Штатам "приходится работать под давлением", чтобы срочно создать систему ПВО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Напомним, испытания ракетного комплекса "Авангард" состоялись 26 декабря. По результатам учений американские СМИ и эксперты отметили, что у США "нет никакой защиты" против этого оружия.