Пожар уничтожил 25 дачных домов в Хабаровском крае

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Пожар уничтожил 25 дачных домов в Хабаровском крае

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Крупный пожар в посёлке Майский Хабаровского края уничтожил 25 различных строений, при этом никто не пострадал. Об этом ТАСС рассказал ТАСС глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков.

— Вчера был пожар, загорелись дачные домики, в том числе брошенные, и два дома, в которых проживало три человека. Пострадавших нет, все живы-здоровы, — заявил Бухряков, добавив, что распространение огня ускорил сильный ветер.

Погорельцев разместили в благоустроенном доме, предоставили всё необходимое.

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