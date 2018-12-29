Новый вид "туризма"? Итальянец пытался нарушить границу Белоруссии ради экстрима

Пограничники в Гомельской области задержали 29-летнего гражданина Италии при попытке незаконно пересечь украинско-белорусскую границу, сообщили на сайте Погранкомитета Белоруссии.

По словам молодого человека, на нарушение закона он пошёл умышленно, причём тщательно готовился к этому поступку — заранее изучил нужный участок украинской зоны отчуждения.

Иностранец сказал, что к режимной территории его довёз друг на автомобиле. Далее он направился в сторону Белоруссии пешком, пользуясь навигатором в своём смартфоне.

После пересечения границы итальянец собирался взять такси и доехать до Минска. Он заверил, что всё это — проявление его страсти к экстремальному туризму.

В отношении молодого человека открыли административное дело о незаконном пересечении госграницы и нарушении правил пребывания. После разбирательств его передадут украинской стороне.