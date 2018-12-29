Белый дом отрицает, что Трамп решил сократить войска в Афганистане

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении воинского контингента США в Афганистане, заявили агентству Bloomberg в Белом доме.

— Президент не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не поручал Министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана, — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal узнала, что в январе 2019 года Трамп может заявить о сокращении числа американских военных в Афганистане: из 14 тысяч якобы намерены вывести семь. При этом Вашингтон уже объявил о выводе своих военных из Сирии.