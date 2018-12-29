После схода лавины в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело

После схода лавин в Хабаровском крае, в результате которых под снегом оказалось 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ".

— По предварительным данным, утром 29 декабря в районе штольни открытого типа золотодобывающего предприятия, расположенного в посёлке Многовершинный Николаевского района, при проведении работ внезапно произошёл сход снежных масс, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

На место происшествия готовится вылететь следственно-оперативная группа, однако в районе пока бушует циклон. Также из-за сложных погодных условий пока не может вылететь вертолёт МЧС.

Напомним, утром 29 декабря несколько снежных лавин сошло в посёлке Многовершинный Хабаровского края, под снегом оказалось 11 человек, в том числе 10 спасателей золотодобывающего предприятия, которые выдвинулись на помощь после первого обвала снежной массы. Четверо уже обнаружены живыми.