Подарок за $14 млн. Канье Уэст нашёл чем удивить Ким Кардашьян на Рождество

Презент примечателен не только своей стоимостью, но и размерами: 436 метров. Квадратных.

Рэпер Канье Уэст подарил супруге Ким Кардашьян элитные апартаменты в Майами, пишет Page Six. По данным издания, квартира расположена в 18-этажной башне резиденции Faena House. Это здание известно как "пляжный бункер миллиардеров".

Теперь Ким принадлежат четыре комнаты с террасой общей площадью 436 квадратных метров. В башне есть гимнастический зал, спа, бассейн и подземная парковка. Сообщается, что для новой владелицы квартиры подарок стал "настоящим сюрпризом".

Её соседями будут в том числе глава одного из крупнейших финансовых конгломератов Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, миллиардер Кен Гриффин и даже сам Леонид Блаватник, у брата которого, кстати, Уэст и купил апартаменты.