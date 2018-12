Ариана Гранде отменила концерт из-за непредвиденных проблем со здоровьем

Американская певица Ариана Гранде отменила новогодний концерт в Лас-Вегасе из-за "непредвиденных проблем со здоровьем". Выступление певицы в отеле The Cosmopolitan of Las Vegas должно было состояться 29 декабря, сообщает Associated Press.

Представители отеля заявили, что готовы возместить стоимость билетов. Сама певица принесла извинения в "Инстаграме".

— В настоящее время я занимаюсь устранением кое-каких проблем со здоровьем и ужасно сожалею, что не смогу быть с вами в эти выходные, —написала она.

Напомним, ранее 25-летняя американская певица и актриса стала женщиной года по версии Billboard. Кроме того, релиз её последнего хита Thank U, Next "сломал" YouTube в начале декабря.