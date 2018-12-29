Израильский вертолёт нанёс удар по сектору Газа в ответ на запуск ракеты

Израильский боевой вертолёт нанёс удар по посту движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты по его территории. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

— Ранее один запуск был идентифицирован с территории сектора Газа по израильской территории. В ответ израильский боевой вертолёт нанёс удар по военному посту ХАМАС в южной части сектора Газа, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Напомним, ранее с территории сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля. В результате обстрела никто не пострадал.