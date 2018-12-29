Пентагон усомнился в заявлениях Дамаска о взятии Манбиджа

Сирийские войска пока не вступали в город Манбидж около границы с Турцией. Заявления Дамаска опроверг представитель Центрального командования ВС США подполковник Эрл Браун.

При этом он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку партнёрам по коалиции "в условиях вывода войск", пишет издание DW.

Напомним, ранее в сирийской армии сообщили, что её передовые части вошли в город Манбидж на севере Алеппо, который ранее занимали подразделения курдов. В Кремле эти новости поприветствовали.