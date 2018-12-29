Пользователи Сети не нашли штанов на Меланье Трамп и сравнили её с эльфом

В необычном образе первая леди США предстала после возвращения из поездки в Ирак и Германию.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья удивила интернет-пользователей своим нарядом. На авиабазе Эндрюс она вышла из самолёта в зелёном пальто и светло-коричневых брюках, которые на отснятом видео многим было трудно рассмотреть.

В Twitter образ миссис Трамп подвергли жёсткой критике. Одни сравнили её с эльфом Бадди из комедии Джона Фавро "Эльф", другие заявили, что прошлая первая леди (Мишель Обама) одевается гораздо лучше.

Выглядит так, как будто она без штанов… Susie Heather Tyson

Меланья Трамп в роли сварливого эльфа Cole

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) December 27, 2018

Кроме того, подписчикам не понравилось, что Меланья Трамп появилась на публике в солнечных очках, несмотря на то что на улице в это время было темно.

Как ранее писал Лайф, жену американского лидера также упрекнули в неудачном, по мнению интернет-пользователей, выборе цвета волос.