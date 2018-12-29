СМИ: В США журналистка умерла от свиного гриппа

26-летняя журналистка издания The Federalist Брэ Пайтон умерла в результате заражения вирусом гриппа А/H1N1, известного как свиной грипп, и менингитом. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Пайтон в тяжёлом состоянии нашла дома подруга, её доставили в больницу. Однако утром в пятницу, 28 декабря, журналистка скончалась.
Брэ Пайтон была политическим обозревателем издания The Federalist, а также регулярно появляясь в эфирах телеканала Fox News в качестве эксперта.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени