Полиция Нью-Йорка впервые задействует дроны во время празднования Нового года

Правоохранители Нью-Йорка впервые запустят беспилотники над Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава городского департамента полиции Джеймс О'Нил отметил, что такие меры будут приняты, чтобы избежать повтора трагедии в Лас-Вегасе в 2017 году, когда стрелок убил 59 человек из окна гостиницы.
В то же время О'Нил выразил уверенность в отсутствии каких-либо угроз.
По предварительным данным, в новогоднюю ночь на улицах Нью-Йорка будет работать 37 тысяч полицейских.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени