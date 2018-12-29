Полиция Нью-Йорка впервые задействует дроны во время празднования Нового года

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Полиция Нью-Йорка впервые задействует дроны во время празднования Нового года

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Фото: © Pixabay

Правоохранители Нью-Йорка впервые запустят беспилотники над Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава городского департамента полиции Джеймс О'Нил отметил, что такие меры будут приняты, чтобы избежать повтора трагедии в Лас-Вегасе в 2017 году, когда стрелок убил 59 человек из окна гостиницы.

В то же время О'Нил выразил уверенность в отсутствии каких-либо угроз.

По предварительным данным, в новогоднюю ночь на улицах Нью-Йорка будет работать 37 тысяч полицейских.

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