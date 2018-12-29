Германию и Данию соединит подводный тоннель за $8 млрд

Власти Германии одобрили проект строительства тоннеля, который соединит страну с Данией, пишет Reuters. Сообщается, что он будет проходить под дном Балтийского моря через пролив Фемарн-Бельт.
Внутри тоннеля протяжённостью 19 километров будут две железнодорожные колеи и четырёхполосная автострада. Движение запустят в обоих направлениях.
По расчётам авторов проекта, на машине путешествие между двумя странами займёт десять минут, на поезде — семь.
Тоннель заметно ускорит поездки по этой части Европы: к примеру, из Гамбурга в Копенгаген можно будет доехать не за пять часов, как сейчас, а всего за два.
На строительство выделили более 8 миллиардов долларов. Закончить его планируют к 2024 году.
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