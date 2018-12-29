Поводок и объятия. Как уберечь питомцев во время новогодних фейерверков

По словам ветеринаров, в отличие от громких салютов, бенгальских огней домашние животные не боятся.

Ветеринары рассказали, как успокоить домашнее животное, напуганное звуками новогодних фейерверков, а также какие правила соблюдать при предновогодних прогулках на улице.

— Диапазон слуха человека 16-20000 герц, у собак 12-80000 герц, а у кошек достигает 85000 герц! Только представьте, насколько громким кажется им звук разрывающегося фейерверка, — рассказал РИА "Новости" ветеринарный врач — кинолог Юрий Брагин.

По его словам, питомцев можно научить не бояться громких звуков, но для этого нужны курсы дрессировки. Самим заниматься "приучением" нельзя — не стоит специально водить собаку на улицу во время запуска салютов.

Чтобы питомец не убежал, гулять нужно на крепком поводке (не рулетке) и с надёжно затянутым ошейником, а также не забыть светодиодные брелоки, которые помогут увидеть собаку или кошку в темноте, и жетон с контактными данными. При этом ветеринары рекомендуют и вовсе отказаться от прогулок во время салютов.

Любимца лучше закрыть в небольшой комнате, где звук фейерверка будет слышен минимально, в частном секторе — собак посадить в вольер.

Если питомец все же услышал и испугался звуков салюта, ветеринары советуют успокоить его — плотно прижать к себе, погладить, по возможности взять на руки и если вы находитесь на улице, то как можно скорее вернуться домой или сесть в машину.