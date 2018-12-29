Пряталась 23 года. В Бразилии снова нашли самую редкую птицу в мире

Орнитологи снова обнаружили самую редкую птицу топаколо Штреземанна в лесах Бразилии. Об этом сообщила организация American Bird Conservancy в "Твиттере".

A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H — American Bird Conservancy (@ABCbirds) 24 декабря 2018 г.

Топаколо Штреземанна отличается своими щетинками на лбу, а также необычным пением.

По словам учёных, в мире осталось всего несколько таких птиц, поэтому вид находится на грани вымирания. В то же время, надежда сохранить топаколо Штреземанна ещё есть.

Отмечается, что в последний раз орнитологи наблюдали птицу этого вида в 1995 году.