Пряталась 23 года. В Бразилии снова нашли самую редкую птицу в мире

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Пряталась 23 года. В Бразилии снова нашли самую редкую птицу в мире

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Фото: © Twitter/American Bird Conservancy

Орнитологи снова обнаружили самую редкую птицу топаколо Штреземанна в лесах Бразилии. Об этом сообщила организация American Bird Conservancy в "Твиттере".

Топаколо Штреземанна отличается своими щетинками на лбу, а также необычным пением.

По словам учёных, в мире осталось всего несколько таких птиц, поэтому вид находится на грани вымирания. В то же время, надежда сохранить топаколо Штреземанна ещё есть.

Отмечается, что в последний раз орнитологи наблюдали птицу этого вида в 1995 году.

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