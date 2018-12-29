Книга жены — любимая. Обама рассказал, что смотрел, слушал и читал в 2018 году

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Книга жены — любимая. Обама рассказал, что смотрел, слушал и читал в 2018 году

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Барак Обама. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

В личный рейтинг экс-президента США вошло более 60 книг, фильмов и песен, "заставляющих думать, вдохновляющих и просто любимых".

Бывший глава Белого дома Барак Обама опубликовал в "Фейсбуке" список любимых произведений литературы, фильмов и песен 2018 года.

В него вошли в том числе книга "Американская тюрьма" Шейна Бауэра, ленты "Чёрная пантера" и "Смерть Сталина", а также песни Карди Би, легенды джаза Нэнси Уилсон и певца Принса.

Отдельно Обама упомянул произведения, которые уже включал в свои аналогичные рейтинги прошлых лет. Он отметил, что с удовольствием читал, смотрел и слушал их снова в уходящем году.

На первой строчке — книга супруги Мишель Обамы "Становление", которую экс-президент назвал "очевидно своей любимой". Кроме того, он перечитывал "Долгий путь к свободе" Нельсона Манделы и многие другие книги.

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