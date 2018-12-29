В районе схода лавины в Хабаровском крае объявлен режим ЧС

В Николаевском районе Хабаровского края, где сошла снежная лавина, объявлен режим ЧС. Краевые власти направили из Николаевска-на-Амуре к месту происшествия колонну техники со спасателями.

Сейчас на месте завала работает около 50 человек, глубина снега там превышает два метра. К месту ЧП выехали 12 спасателей, однако из-за сложных погодных условий техника пока не может добраться на место.

— Пока из-за метели они продвигаются очень медленно. Кроме того, у нас готовы к вылету несколько вертолётов. Как только не будет риска обледенения, они отправятся к месту завала, — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин. По уточнённым данным, под снегом оказалось 10 человек. Семь из них спасены, один погиб, поиски двоих продолжаются.