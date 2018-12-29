Из-за шатдауна в США с нового года могут закрыть музеи, галереи и зоопарки

Музеи и галереи Вашингтона могут закрыться с начала нового года, если Конгресс США в ближайшее время не достигнет соглашения об окончании шатдауна (приостановки деятельности правительства). Об этом сообщает телеканал Fox 5.

Отмечается, что подобная судьба ожидает национальный зоопарк и один из крупнейших столичных катков. Пока достопримечательности открыты, они используют неизрасходованные средства, но вот-вот исчерпают эти деньги.

Музеи и галереи под эгидой Смитсоновского института закроются со 2 января.

Напомним, ранее федеральное правительство частично приостановило работу, так как представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе не могут договориться о финансировании стены на американо-мексиканской границе. При этом 27 декабря конгресс снова не смог принять решение о временном бюджете, что означает дальнейшую приостановку работы федерального правительства.