Европейские СМИ увидели угрозу в отказе Фарер от антироссийских санкций

Фарерские острова, которые являются датской автономией, подрывают единство европейского фронта. Об этом заявляет Sveriges Radio.

По версии издания, Фареры воспользовались антироссийскими санкциями и стали одним из основных поставщиков рыбы в РФ после ухода европейских компаний.

Так за пять лет объём экспорта в Россию увеличился с 700 миллионов до 2,5 миллиардов крон (более 383 миллионов долларов. — Прим. Лайфа).

Фарерские острова являются датской автономией, однако не входят в ЕС. Правительство региона имеет право самостоятельно определять свою торговую политику, не следуя за европейскими странами. Однако в самой Дании считают, что Фареры "поступают неправильно с моральной точки зрения", демонстрируя разобщённость европейского фронта.