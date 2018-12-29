Пять человек погибли на угольной шахте в Китае

На угольной шахте на востоке Китая произошла авария, пишет Синьхуа. Сообщается, что пять горняков погибли, ещё один заблокирован под землёй, спасатели ведут его поиски.

Кроме того, троих человек подняли на поверхность, один из них пострадал. В момент инцидента в шахте были в общей сложности девять человек.

Известно, что речь идёт об угледобывающем предприятии в городе Лунъянь в провинции Фуцзянь. Что именно там случилось, пока не уточняется.