Тигры-"ниндзя" утащили собак у пограничников в Приморье

Пара тигров утащила двух служебных собак у пограничников на горно-таёжном участке в Приморье. При этом животные пропали из закрытых вольеров, сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, на территорию заставы ночью проникли тигрица и котёнок. Они обошли препятствия и оказались у питомника со служебными животными.

— Для полосатых кошек преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающую территорию заставы, не представляет никаких сложностей. За считаные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы, — сообщили в погрануправлении УФСБ.

Предположительно, хищники унесли добычу с собой.