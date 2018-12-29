Тигры-"ниндзя" утащили собак у пограничников в Приморье

Пара тигров утащила двух служебных собак у пограничников на горно-таёжном участке в Приморье. При этом животные пропали из закрытых вольеров, сообщает РИА "Новости".
По предварительным данным, на территорию заставы ночью проникли тигрица и котёнок. Они обошли препятствия и оказались у питомника со служебными животными.
— Для полосатых кошек преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающую территорию заставы, не представляет никаких сложностей. За считаные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы, — сообщили в погрануправлении УФСБ.
Предположительно, хищники унесли добычу с собой.
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