Россия обыграла Чехию на молодёжном ЧМ по хоккею

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Россия обыграла Чехию на молодёжном ЧМ по хоккею

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Фото: © РИА Новости/Елена Руско

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею, возраст участников которого не превышает 20 лет.

Матч завершился со счётом 2:1. У россиян отличились Артём Галимов и Николай Коваленко. Обе шайбы были заброшены в меньшинстве.

Напомним, в первом матче молодёжного чемпионата мира Россия обыграла сборную Дании со счётом 4:0. В турнирной таблице подопечные Валерия Брагина занимают второе место, уступая Канаде по разнице заброшенных и пропущенных шайб — ранее "кленовые листья" обыграли датчан со счётом 14:0.

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