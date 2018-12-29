В Хабаровском крае спасли ещё одного человека после схода лавины

Количество спасённых в результате схода лавины в Хабаровском крае возросло до семи после того, как спасателям удалось обнаружить ещё одного человека под снегом. Об этом ТАСС сообщил представитель золотодобывающего предприятия.

— Нашли ещё одного человека [живым] под снегом, сейчас откапываем, — заявил представитель компании.

Он также отметил, что осталось найти ещё одного человека, который, возможно, находится в штольне предприятия.

Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин. По уточнённым данным, под снегом оказалось 10 человек. В результате удара стихии погибли два человека.