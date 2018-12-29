Западные СМИ восхитились модернизаций российского военно-воздушного флота

Метод улучшения характеристик советских самолётов помогает за короткий срок получать лучшие образцы техники.

Издание National Interest восхитилось модернизацией российского военно-воздушного флота и тем методом, который был для этого выбран.

Речь идёт об улучшении характеристик советских боевых самолётов. По мнению автора публикации, это позволяет в кратчайшие сроки получить современные и боеспособные образцы техники.

В пример приводится самолёт Ту-22М3М, который внешне похож на советский Ту-22, однако был назван смертоносным. Отмечается, что самолёт получит абсолютно новую систему бортового радиоэлектронного оборудования.

Также в Ту-22М3М будет установлен расширенный комплекс вооружений, в частности речь идёт о противокорабельной ракете Х-32, вместо Х-22. Основными её преимуществами являются большая дальность и высокая скорость полёта. Кроме того, ракета оснащена дополнительными системами защиты от помех.

Издание отмечает, что подобный метод усовершенствования флота применяется и на других самолётах, что придаёт российским вооруженным силам уверенность.

Ранее Лайф рассказывал, что российский бомбардировщик Ту-22М3М совершил свой первый полёт, который длился 37 минут и проходил на высоте 1500 метров.