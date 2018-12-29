Шесть жителей Забайкалья отравились мышьяком из водопровода

Шесть жителей посёлка Приисковый в Забайкалье отравились мышьяком, который был обнаружен в местном водопроводе. Об этом рассказал главврач районной больницы Антон Краснояров.

— Хроническая интоксикация мышьяком подтверждена у шести человек, двое из них — дети. Они проходят лечение амбулаторно, угрозы для их жизни нет, — передаёт слова Красноярова ТАСС.

Напомним, 27 декабря специалисты Роспотребнадзора обнаружили мышьяк в единственной артезианской скважине Приискового. В посёлке был введён режим чрезвычайной ситуации