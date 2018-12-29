Лидер чартов. "Величайший шоумен" побил рекорд Адель

Саундтрек к мюзиклу "Величайший шоумен" побил рекорд британской певицы Адель. Об этом сообщает Би-би-си.

Альбом, где собраны музыкальные темы фильма, продержался на первой строчке чарта UK Albums 24 недели. Предыдущий рекорд составлял 23 недели — его Адель установила с пластинкой "21", вышедшей в 2011 году.

Вместе с "Величайшим шоуменом" в тройку самых популярных вошли альбомы Staying At Tamara's Джорджа Эзры и Unchained Melodies Роя Орбисона.