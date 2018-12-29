Один из найденных под снегом в Хабаровском крае находится в тяжёлом состоянии

Под завалами могут находится два человека, а не один, как сообщалось ранее. Поиски продолжаются.

Состояние одного из найденных под снегом, после схода лавины в посёлке Многовершинное, оценивается как тяжёлое. Об этом ТАСС сообщил представитель золотодобывающего предприятия.

— Девятый найденный под снегом человек извлечён. Состояние оценивается как тяжелое, — сообщил источник агенства.

Отмечается, что все найденные под завалами являются членами спасательной группы, которую завалило снегом, в результате схода второй лавины.

Продолжаются поиски механика станции, на помощь которому отправлялись спасатели. При этом под снегом может находиться ещё один человек — слесарь предприятия, который в момент происшествия находился в своей бытовке. Отмечается, что там есть воздух, но нет связи и электричества.

Напомним, 29 декабря в Хабаровском крае сошло три лавины. В результате удара стихии погибли два человека.