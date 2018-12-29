Новый Skoda Octavia представят в 2019 году

Как внешне будет выглядеть чешский седан, пока что не известно. Ожидается увеличение салона и объёма багажника.

Чешский автоконцерн Skoda представит четвёртое поколение модели Octavia во второй половине 2019 года. Дебют ожидается на автосалоне во Франкфурте, либо на отдельном мероприятии. Об этом сообщает Auto Bild.

Как будет внешне выглядеть автомобиль, пока что остаётся загадкой, однако эксперты ожидают радикальных перемен. Ожидается увеличение салона и объёма багажника, который будет больше рекордных 590 литров.

Octavia по-прежнему останется на основе платформы MQB, однако цифровая и электрическая архитектура существенно обновятся. Появятся в автомобиле более современные системы безопасности и мультимедийные устройства.

Под капотом водителей ждут бензиновые двигатели объёмом от 1 до 1,5 литров и 1,5 TSI, а также дизельный TDI.