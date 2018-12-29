В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"

Автодорогу от Симферополя до Керчи протяжённостью 190 километров будут открывать в несколько этапов.

Губернатор Республики Крым Сергей Аксёнов открыл движение по первому участку трассы "Таврида". Речь идёт о 27-километровом отрезке от Симферополя до Белогорска.

Движение автомобилей будет происходить по двум полосам трассы. Автодорогу от Симферополя до Керчи протяжённостью 190 километров будут открывать в несколько этапов. 30 декабря планируется открыть ещё один участок — от Белогорска до Феодосии, а в последний день года — от Феодосии до подхода к Крымскому мосту.

— Уверен, что это не только для крымчан будет дорога жизни, но и для всех граждан, которые приезжают отдыхать в Республику Крым, — сказал журналистам Сергей Аксёнов.

Отмечается, что дорога построена в соответствии со всеми современными требованиями. Ранее в Минтрансе республики сообщили, что на автодороге будет действовать ограничение скорости до 60 км/ч.

Ввод в эксплуатацию всей трассы от Керчи до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.