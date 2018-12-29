Столица — лидер. Названы самые популярные города России у туристов в 2018 году

В стране также отмечается рост числа иностранных туристов. Главным фактором такой тенденции стал прошедший чемпионат мира по футболу.

Эксперты аналитического портала "Турстат" назвали самые популярные российские города у туристов в уходящем году. В лидерах оказалась Москва, которую за указанный период посетили 23,5 миллиона человек.

В тройку сильнейших также попали Санкт-Петербург с показателем 8,5 млн человек и Сочи — более шести миллионов. В пятёрке лидеров нашлось место Казани и Владивостоку.

В списке российских регионов пальма первенства у Краснодарского края, который в 2018 году посетили 16,8 миллиона человек. Серебро у Московской области (15 миллионов), а замыкает тройку лидеров Крым, в котором за прошедший год побывали 6,7 миллиона человек. Более пяти миллионов человек приехали в Ленинградскую область, Приморский край и Владимирскую область.

Аналитики также отмечают рост числа иностранных туристов в России. Сообщается, что общее число туристов в стране в уходящем году составило 60 миллионов человек, более пяти из которых — иностранцы. Главным фактором такой тенденции стал прошедший чемпионат мира по футболу.