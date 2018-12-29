На метро быстрее. Пассажиропоток подземки перед Новым годом перевалил за 9 млн

Суточный пассажиропоток Московского метрополитена в преддверии новогодних и рождественских праздников достиг 9,2 млн человек. Такие данные озвучили ТАСС в пресс-службе подземки. Отметим, что обычно в будни эта цифра составляет в среднем 8 млн пассажиров.
Впрочем, для новогодних праздников повышенная нагрузка на метрополитен — это нормальная история. Спасаясь от предпраздничных пробок, в эти дни многие предпочитают подземку личному транспорту.
Всего с 24 декабря столичный метрополитен перевёз почти 37 млн пассажиров, что на 1,1 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А ранее Лайф рассказывал, какой день из праздничных каникул станет самым загруженным на вокзалах и в аэропортах столицы. Судя по статистике приобретённых билетов, в эти новогодние праздники больше всего народу в залах ожидания будет в воскресенье, 30 декабря.
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