Отдохнул со знакомыми. В Москве избили обладателя кубка России по футболу

Российского футболиста, экс-игрока "Торпедо" и обладателя кубка России Сергея Борисова избили в Москве. Об этом сообщает Mash.
Спортсмен отдыхал вместе со своими знакомыми у себя дома. В какой-то момент они избили Борисова, а после начали вымогать 30 тысяч рублей.
Футболист сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.
Добавим, что в составе московского "Торпедо" Сергей Борисов выступал с 1989 по 1995 год, а в 1993 вместе с командой выиграл Кубок России.
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