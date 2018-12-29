Отдохнул со знакомыми. В Москве избили обладателя кубка России по футболу

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Отдохнул со знакомыми. В Москве избили обладателя кубка России по футболу

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Фото: © Pixabay

Российского футболиста, экс-игрока "Торпедо" и обладателя кубка России Сергея Борисова избили в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Спортсмен отдыхал вместе со своими знакомыми у себя дома. В какой-то момент они избили Борисова, а после начали вымогать 30 тысяч рублей.

<p>Фото: © <a href="https://t-do.ru/breakingmash" target="_blank"><ins>телеграм-канал</ins></a> Mash</p>

Футболист сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в составе московского "Торпедо" Сергей Борисов выступал с 1989 по 1995 год, а в 1993 вместе с командой выиграл Кубок России.

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