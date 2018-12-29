Напавшего на школу подростка из Улан-Уде направят на принудительное лечение

Действия обвиняемого квалифицированы сразу по трём статьям, но школьник был признан невменяемым.

Учащийся школы в Улан-Удэ, напавший на учительницу и других учеников в своей школе зимой 2018 года, направляется на принудительное медицинское лечение, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи установили, что 19 января учащийся при помощи двух одноклассников напал на учителя и других учеников. Потом он бросил бутылку с зажигательной смесью и устроил пожар, но убить, к счастью, никого не получилось.

Действия нападавшего квалифицированы по трём статьям: "покушение на убийство двух и более лиц", "умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества", а также "угроза убийством". Подростка признали невменяемым, уголовное дело было направлено в суд, а уже он вынес постановление о принудительном медицинском лечении учащегося.

Ранее в Мурманске один школьник напал на другого с ножом. А напавший на школу в Перми подросток получил почти десять лет колонии.