МИД рекомендовал россиянам проявлять бдительность после теракта в Египте

Дипломаты выражают соболезнования и поддержку в связи со взрывом туристического автобуса, в результате которого погибло четыре человека.

Россиянам, находящимся в Египте, рекомендовано проявлять бдительность и избегать посещения районов повышенной террористической активности. Об этом говорится в сообщении, размещённом в субботу на сайте российского МИД.

— Напоминаем о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности, — отмечают дипломаты.

Российский МИД также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате подрыва автобуса в Каире и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

— Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов, — говорится в сообщении.

Напомним, автобус с 14 вьетнамскими туристами, гидом и водителем был взорван неподалёку от пирамид Гизы в Каире, у дороги сработало самодельное взрывное устройство. В результате погибли три путешественника и гид-египтянин.