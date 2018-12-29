Оливье не испортит фигуру. Китайский врач рассказал, как похудеть, не голодая

Главный врач одной из клиник китайской медицины в Пекине Лю Цзиньюань рассказал РИА "Новости", как можно сбросить лишний вес, при этом не голодая.
Медик отметил, что для похудения не нужно употреблять какие-либо добавки, которые предназначены для этого. По его словам, это может лишь нанести вред здоровью человека.
Также Цзиньюань подчеркнул, что китайская медицина рекомендует не голодать, а просто удовлетворять потребность в еде на 50–70 процентов, а также больше времени двигаться, так как без этого будет невозможен процесс похудения.
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