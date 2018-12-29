В Берлине пьяный водитель наехал на прохожих. Есть пострадавшие

В результате наезда пьяного водителя на группу прохожих в Берлине пострадало пять человек. Об этом сообщает полиция немецкой столицы.
Инцидент произошёл в районе Веддинг. Сообщается, что водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где и находились пострадавшие.
Berlin-Wedding: Betrunkener fährt in Menschenmenge, fünf Verletzte https://t.co/8tSsM2D5DF pic.twitter.com/MyePCLUWy3— City Report - pnr24 (@CityReport) 29 декабря 2018 г.
Личность виновника аварии не уточняется, также как и другие детали произошедшего.
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