В Берлине пьяный водитель наехал на прохожих. Есть пострадавшие

В результате наезда пьяного водителя на группу прохожих в Берлине пострадало пять человек. Об этом сообщает полиция немецкой столицы.

Инцидент произошёл в районе Веддинг. Сообщается, что водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где и находились пострадавшие.

Личность виновника аварии не уточняется, также как и другие детали произошедшего.