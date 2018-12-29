В Берлине пьяный водитель наехал на прохожих. Есть пострадавшие

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В Берлине пьяный водитель наехал на прохожих. Есть пострадавшие

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Фото: © Flickr/MPD01605

В результате наезда пьяного водителя на группу прохожих в Берлине пострадало пять человек. Об этом сообщает полиция немецкой столицы.

Инцидент произошёл в районе Веддинг. Сообщается, что водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где и находились пострадавшие.

Личность виновника аварии не уточняется, также как и другие детали произошедшего.

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