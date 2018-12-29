Голикова: Темпы снижения рождаемости в России замедлились в 2018 году

К 2024 году перед властями поставлена задача увеличить показатель по суммарному коэффициенту.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, рассказала о первых результатах программы, принятой как демографический пакет президента в конце 2017 года. Она оговорилась, что подводить какие-то промежуточные итоги ещё рано, уже сейчас можно сказать, что темпы снижения рождаемости в России замедлились.

— Сейчас снижение рождаемости в два раза ниже, чем мы наблюдали это за аналогичный период 10 месяцев 2017 года. Меры повлияли или более благоприятная ситуация стала складываться, но тем не менее мы фиксируем этот результат, — заявила Голикова в эфире "России-24".

А ранее Голикова спрогнозировала снижение уровня смертности в России на 17% к 2024 году. По её словам, реализация профильных нацпроектов спасёт жизнь 200 тысяч россиян в ближайшие пять лет.

Минтруд в свою очередь призывает ввести дополнительные меры поддержки рождаемости. В ведомстве полагают, что полномочия по поддержке многодетных семей необходимо перевести с регионального уровня на федеральный.