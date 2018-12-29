Мыши станут первыми пассажирами на новом российском лунном корабле

Грызунов будут использовать именно потому, что их поведение и реакция на космические условия хорошо изучены.

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН предлагает отправить мышей на борту нового космического корабля "Федерация" во время его первого беспилотного полёта к Луне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора института Олега Орлова.

По его словам, грызунов будут использовать именно потому, что их поведение и реакция на космические условия хорошо изучены. Их уже отправляли на возвращаемом аппарате "Бион-М1". В 2023 году планируется запуск второго биоспутника "Бион-М2".

Корабль "Федерация" создаёт ракетно-космическая корпорация "Энергия". Его первый беспилотный полёт должен состояться до 1 апреля 2023 года, а до 1 апреля 2025 года планируется, что он полетит к МКС с экипажем. Предположительно, именно "Федерация" должна стать российским лунным кораблём. А пилотируемые полёты к Луне Россия запустит в 2030 году.

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