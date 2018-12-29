В Екатеринбурге автобус снёс мачту освещения. Среди пострадавших есть дети

Водитель заявил, что перед столкновением его подрезал внедорожник, который сразу скрылся.

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в мачту освещения. В результате ДТП пострадало не менее десяти человек, среди которых были дети. Об этом сообщили в ГИБДД РФ.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Ленина и Хохрякова. Как заявил водитель автобуса, перед столкновением его подрезал внедорожник, который сразу скрылся. Очевидцы сообщают, что водитель автобуса был вынужден применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, от чего и вылетел на тротуар.

В салоне в этот момент находилось около 20 человек. За помощью к медикам обратились 11 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. СК начал доследственную проверку по факту ДТП.