Поедем как люди. РЖД получили первый "плацкарт из будущего"

Как и ожидалось, плацкартные вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров уже в январе 2019 года.

Федеральная пассажирская компания (стопроцентная "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) получила первый обновлённый плацкартный вагон. Напомним, что полномасштабный макет "плацкарта из будущего" с улучшенным интерьером был представлен в ноябре 2018 года и вызвал настоящий ажиотаж.

— Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО "ФПК" Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приёмку первого обновлённого плацкартного вагона, — сообщает в субботу пресс-служба ФПК.

В компании добавили, что в ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания. Если всё пройдёт успешно, то уже в январе 2019 года вагон сможет перевезти первых пассажиров.

Отметим, что первый маршрут "вагона из будущего" пока не определён, но, скорее всего, это будет направление Санкт-Петербург — Москва.

Как уже сообщал Лайф, главная идея нового плацкарта — возможность организации личного пространства пассажира за счёт перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, а полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки получили цвет светлого дерева. А полки в плацкартах нового типа будут несколько шире и длиннее обычных.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозёров анонсировал создание на базе общих и плацкартных вагонов новых, капсульного типа, в которых будут установлены даже вендинговые автоматы.