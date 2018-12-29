Трассы на Ялту и Евпаторию в Крыму могут стать федеральными

Строительство одной из них планируется завершить до 2022 года. На это выделено 32 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию республики.

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов в эфире "Радио Крым" заявил, что трассы на Ялту и Евпаторию могут получить статус федеральных вслед за "Тавридой".

— Появится трасса Симферополь — Евпатория — Мирный, тоже будет федеральная, скорее всего. И, наверное, ялтинское направление (Симферополь — Алушта — Ялта. — Прим. ред.). Это, скорее всего, тоже будет федеральная трасса, — сказал Аксёнов.

Глава региона также отметил, что подобный статус упростит процесс выделения средств на их содержание, а на полуострове таковых может стать три.

Губернатор подчеркнул, что работы по строительству дороги Симферополь — Евпатория — Мирный протяжённостью 100 километров планируется завершить до 2022 года. Для этого выделено 32 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма.

Для трассы Симферополь — Алушта — Ялта ведётся расчёт параметров.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму открылся первый участок федеральной трассы "Таврида" протяжённостью 27 километров. Дорога связывает между собой Симферополь и Белогорск. Оставшиеся участки трассы протяжённостью 190 километров планируется открыть в ближайшие два дня.