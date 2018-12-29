В Москве возбудили уголовное дело после нападения на рэпера Птаху

Рэпера Птаху в центре Москвы избил другой рэп-исполнитель — Obe 1 Kanobe, вместе с ним находились ещё два человека, у одного из них были бита и пистолет.

По факту нападения на рэпера Птаху, Давида Нуриева, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ведётся следствие.

Ранее Лайф сообщал, что рэпера Птаху (Давид Нуриев) в центре Москвы избил другой рэп-исполнитель — Obe 1 Kanobe. Вместе с Obe 1 Kanobe были ещё два человека, у одного из них были бита и пистолет. Сама потасовка произошла около главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.