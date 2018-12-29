Рабочая суббота. В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

Предыдущий раунд переговоров состоялся 25 декабря. Лидеры общались почти четыре часа

В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На этой неделе это уже вторая встреча двух лидеров (первая прошла 25 декабря. — Прим. ред.).

Путин выразил благодарность своему белорусскому коллеге за то, что он принял приглашение и прилетел в Москву для второго раунда переговоров.

— Как и договаривались, мы создаём рабочую группу по развитию дальнейших связей в сфере экономики и другим направлениям, — заявил в своей вступительной речи российский президент. — Предлагаю поговорить, что с нашей стороны сделано, сверить часы, как продолжается работа по тем направлениям, по которым договорились активизировать работу, и поздравить друг друга с наступающим.

Напомним, 25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.